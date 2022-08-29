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Bozayılar bu ilçeyi mesken tuttu

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Bozayılar bu ilçeyi mesken tuttuTUNCELİ Bozayılar, Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezini mesken tuttu.

Bozayılar bu ilçeyi mesken tuttu

TUNCELİ Bozayılar, Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezini mesken tuttu. Her akşam aynı saatlerde ilçe merkezine gelen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana dönüyor. Vatandaşlar da ayıların beslenme anlarını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi, yaban hayatı açısından son derece zengin bir doğaya sahip. Başta vaşak, kurt ve ayı olmak üzere birçok yaban hayatının barındığı ilçede yaban hayvanları zaman zaman ilçe merkezine kadar iniyor. İlçeyi mesken tutan yaban hayvanlarının başında ise bozayılar geliyor. Yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan boz ayılar neredeyse her gün ilçe merkezine kadar iniyor. Hayvan sakatatları ve vatandaşların bıraktığı yiyeceklerden karınlarını doyuran ayılar daha sonra yeniden ormanlık alana dönüyor. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayı izlemek için birçok vatandaş da ayıların geldiği alanlara giderek fotoğraf ve video çekiyor.

En son ilçe merkezine kadar gelen iki boz ayının karın doyurma mücadelesi uzun uzun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, karınlarını doyuran ayılar daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

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