Boz ayı ve üç yavrusu fotokapanlara takıldı - Haberler

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Boz ayı ve üç yavrusu fotokapanlara takıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yaban hayatına yerleştirilen fotokapanlara boz ayı ve üç yavrusu takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yaban hayatına yerleştirilen fotokapanlara boz ayı ve üç yavrusu takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatını görüntüledi. Boz ayı ve sevimli üç yavrusu fotokapanlara takıldı. DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü ilgi çekti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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