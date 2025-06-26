Bozayı, Kars'ta Siteye Girince Panik Yaşandı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir site içine giren bozayı, vatandaşları tedirgin etti. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, ayının site sakinleri ile karşılaşması kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, site içine giren bozayı vatandaşları tedirgin etti.

İnönü Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine bozayı girdi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bozayının bir anda vatandaşların önüne çıktığı, bir süre sitede gezdikten sonra kaçtığı yer alıyor.

Site sakinlerinden Himmet Bozyel, otomobilden bir şey almak isterken komşusuyla karşılaştığını belirterek, "Komşum 'Ayı geliyor' dedi ve kaçmaya başladık. Ayı bağırarak bize doğru geldi. Biz kaçıp binaya saklanınca ayı bir süre dolaşıp gitti." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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