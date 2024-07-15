Boynuzgaga kuşlarının yapay yuvalarda çoğalması
Çinli uzmanlar, boynuzgaga kuşu türünü koruma çabalarının bir parçası olarak kuşların yaşadığı bölgelere yapay yuvalar yerleştirdi. Boynuzgaga yavruları yapay yuvalarında yumurtadan çıkmaya başladı.
ÇEKİM TARİHİ: 6 Temmuz 2024
KONUM: Kunming, Çin
1. Boynuzgaga kuşlarının çeşitli görüntüleri
Çinli uzmanlar, boynuzgaga kuşu türünü koruma çabalarının bir parçası olarak kuşların yaşadığı bölgelere yapay yuvalar yerleştirdi. Boynuzgaga yavruları yapay yuvalarında yumurtadan çıkmaya başladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)