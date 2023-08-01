Boyner, Türkiye'nin İlk Yürüyen Basın Toplantısıyla Ödül Kazandı

Boyner, geçen yıl aktif yaşamı desteklemek adına Help Steps ile yaptığı iş birliğini duyurmak için hayata geçirdiği " Türkiye'nin ilk yürüyen basın toplantısıyla" IPRA Golden World Awards ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından dünya çapındaki başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek adına 1990 yılından bu yana düzenlenen IPRA Golden World Awards (GWA) ödüllerinin 2023 yılı kazananları açıklandı.

Adımları bağışa dönüştüren ilk sağlık uygulaması Help Steps ile aktif yaşamı desteklemek adına geçen yıl iş birliğine imza atan Boyner, tüm Boyner çalışanları ve müşterilerinden başlayarak herkesin gün içinde attığı adımları iyiliğe dönüştürmüştü.

Boyner, bu iş birliğini duyurmak için hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk yürüyen basın toplantısıyla Medya İlişkileri kategorisinde IPRA Golden World Awards ödülüne layık görüldü. Help Steps kullanıcılarının attığı adımlar 2 ay sonunda Boyner'in desteğiyle sivil toplum kuruluşlarına 2 kat değerli olarak bağışa dönüştü.