Boyner'den Kurban Bayramı'na özel 'Askıda İyilik' paketi

Boyner, Kurban Bayramı'nda "Askıda İyilik" paketleriyle ihtiyaç sahiplerinin mutluluğuna ortak oluyor. Boyner mağazaları ya da internet sitesinde alışverişlere eklenen "Askıda İyilik" paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Boyner, Kurban Bayramı'nda mağazalardan ya da internet sitesinden yapılacak alışverişlerde 'Askıda İyilik' paketini müşterilerine sundu. "Askıda İyilik" paketleri mağazalardan ya da internetten yapılan alışverişlere kolayca eklenebiliyor. Satın alınan 40 TL değerindeki "Askıda İyilik" paketleri için Boyner de aynı miktarda katkıda bulunuyor. Alt ve üst giyimden oluşan "Askıda İyilik" paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel