Boyner, 'Askıda İyilik' projesiyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

Boyner, Lokman Hekim Sağlık Vakfı iş birliği ve müşterilerinin katkılarıyla devam ettirdiği 'Askıda İyilik' projesiyle bu bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak. Mağazalarda ve boyner.com.tr'de 125 TL'ye satışa sunulan giysi paketleri için Boyner de aynı miktarda katkıda bulunuyor ve hazırlanan paketler Lokman Hekim Sağlık Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Boyner, 2016'dan bu yana Lokman Hekim Sağlık Vakfı iş birliği ve müşterilerinin katkılarıyla devam ettirdiği "Askıda İyilik" projesiyle bu bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mağazalarda ve boyner.com.tr'de 125 TL'ye satışa sunulan giysi paketleri için Boyner de aynı miktarda katkıda bulunuyor ve hazırlanan paketler Lokman Hekim Sağlık Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Boyner, mağazalarından ve boyner.com.tr adresi üzerinden herkesin katkıda bulunabileceği iyilik paketlerini bu bayram deprem bölgesindeki çocuklarla paylaşacak. Proje ile şu ana kadar alt ve üst giyimden oluşan 55 bin adedin üzerinde "Askıda İyilik" paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Geçen yıl mağazalarında, plastik ve karton poşet kullanımını durdurarak çevre dostu çok kullanımlı çanta uygulamasına geçen Boyner, "Çok Kullanımlı Çantalardan" elde ettiği geliri sivil toplum kuruluşlarına aktarıyor.

En son, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliği yapan Boyner, müşterilerine sunduğu çok kullanımlı çantalardan elde ettiği gelirle depremden etkilenen çocukların eğitimine destek oluyor.