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Boyner, "Askıda İyilik" paketleriyle ihtiyaç sahiplerinin mutluluğuna ortak oluyor

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Güncel
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Boyner, 'Askıda İyilik' paketleriyle ihtiyaç sahiplerinin mutluluğuna ortak oluyor

İyiliği odağına alan ve iyiliği yaymayı öncelikli amacı haline getiren Boyner, Kurban Bayramı'nda da "Askıda İyilik" paketleriyle ihtiyaç sahiplerinin mutluluğuna ortak oluyor.

İyiliği odağına alan ve iyiliği yaymayı öncelikli amacı haline getiren Boyner, Kurban Bayramı'nda da "Askıda İyilik" paketleriyle ihtiyaç sahiplerinin mutluluğuna ortak oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, bu bayramda da "Askıda İyilik" projesi ile ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iyilik paketlerini iyiliğin yayılması için satışa sunuyor. "Askıda İyilik" paketleri, Boyner mağazalarından ya da boyner.com.tr'den yapılan alışverişlere kolayca eklenebiliyor.

Satın alınan 40 TL değerindeki "Askıda İyilik" paketleri için Boyner de aynı miktarda katkıda bulunuyor. Alt ve üst giyimden oluşan "Askıda İyilik" paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı iş birliği ile 2016'dan bu yana devam eden "Askıda İyilik" projesi aracılığıyla bugüne kadar 50 bini aşkın iyilik paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Boyner, bu bayramda da iyiliği yaymak isteyenler ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin mutluluğuna ortak olmanın heyecanını yaşıyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Güncel

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