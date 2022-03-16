"Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" filmini bir günde 150 bin kişi izledi
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Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel filmi Bağcılar'daki okullarda gösterime sunuldu.
BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. Yılı etkinlikleri kapsamında Bağcılar'da geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi himayelerinde Bağcılar Belediyesi ve Gönül Bağı Platformu tarafından hayata geçirilen "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" adlı drama belgesel filmin ilçedeki okullarda gösterimi yapıldı.
Onların anısını yaşatacağız
İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini ve o dönemin zorluklarını anlatan filmi, öğrenciler öğretmenleriyle birlikte sınıflarında izledi. Öğrenciler, ilgiyle izledikleri filmin bazı sahnelerinde çok duygulandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gösterime katıldı. Filmin çok önemli değerlere vurgu yaptığını söyleyen Çağırıcı, "Bizler onların anısını yaşatacağız sizler gelecek nesiller olarak inşallah bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacak yeni nesilleri inşa edeceksiniz" dedi.
Gün boyu süren gösterimlerde yapımcılığını İbrahim Yasan, yönetmenliğini ise Ömer Faruk Karacan'ın üstlendiği filmi toplam 150 bin kişi izledi.