'Boyga', hedefine sessizce yaklaşıp nokta hassasiyetle vuruyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından geliştirilen ve 2022 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren mühimmat bırakan insansız hava aracı (İHA) Boyga, terörle mücadelede kritik görevlerde bulunuyor. Düşük sesli uçması ve havada bulunduğu irtifa nedeniyle görünürlüğü düşük olacak şekilde geliştirilen Boyga, üzerinde taşıdığı 81 mm havan mühimmatıyla hedefi nokta hassasiyetle vuruyor.

Mühimmat bırakan İHA'lar, son dönemde, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında sıkça kullanılıyor. Savaş alanındaki etkisinin yanı sıra, psikolojik etkisiyle de ön palana çıkan bu tür İHA'lar, Türkiye'de de geliştiriliyor. STM, aynı sınıfta bulunan Boyga'yı 2021 yılında geliştirerek, 2022'de TSK'ya teslim etti. TSK envanterindeki tek mühimmat bırakan İHA olan Boyga, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen 81 mm havan mühimmatını taşıyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da gerçekleştirilen meskun mahal operasyonları sırasında oluşan ihtiyaçlar kapsamında geliştirilen Boyga, üzerindeki havan mühimmatı ile 30 dakika havada kalabiliyor. Düşük sesli uçması ve havada bulunduğu irtifa nedeniyle görünürlüğü düşük olacak şekilde geliştirilen Boyga, 81 mm havan mühimmatıyla hedefi nokta hassasiyetle vuruyor. 1500 metre uçuş irtifasına erişebilen Boyga, 5 kilometre menzilde görev yapmasının yanı sıra 17 kilogram olması nedeniyle tek bir kişi tarafından taşınabiliyor. Boyga'nın taşıdığı ve hedefi imha etmek için kullanılan 81 mm havan mühimmatı da, tamamen Boyga'ya özel olarak modifiye edildi.

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