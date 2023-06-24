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Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı

Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı

Güncel Haberler

FETÖ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul'da yakalanan Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul'da yakalanan Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün finans kaynaklarından olan ve TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak'ın Ataşehir'de olduğunu tespit etti.

Kayseri'den hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan aranma kaydı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olan Boydak, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boydak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

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