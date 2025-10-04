Boyalılar Köyü'nde Su Sorunu Sondaj Kuyusuyla Çözüldü

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Boyalılar köyü sakinlerinin yaşadığı su sorunu, İl Özel İdaresi ekiplerince açılan sondaj kuyusuyla giderildi.

Kastamonu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 sondaj makinesi ile il genelinde yılda yaklaşık 30 sondaj yapılıyor.

Son 3-4 yıldır zaman zaman su sorunu yaşayan Boyalılar köyü sakinleri, bu yılki kuraklığın da etkisiyle sık sık su kesintileriyle karşılaşmaya başladı.

Köy muhtarı Mehmet Kılıç'ın başvurusu üzerine bölgede incelemede bulunan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık bir hafta süren sondaj çalışmasının ardından açılan kuyudan köye su sağladı.

Kuyudan alınacak su, yapılacak çalışmanın ardından köyün şebekesine bağlanacak.

Suyun yeryüzüne çıktığı anı gören köy sakinlerinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Boyalılar Köyü Muhtarı Mehmet Kılıç, köyde bir süredir su sorunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen kış döneminde kar yağışının az olduğunu, yaz sezonunda da yeterli yağmurun yağmadığını anlatan Kılıç, "Kıt kanaat idare ederek bu tarihe kadar geldik. 3-4 yıldır su sorunu yaşıyorduk. Burada sondaj suyu bulduğumuz için bu mutluluğu hiçbir şeye değişmeyiz." dedi.

"Bu mutluluk hiçbir şeye değişilmez"

İl Özel İdaresine teşekkür eden Kılıç, "Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, bizi mağdur etmediler. Burada suyu çıkarttık, vallahi bu bizim için bir bayram havası. Bu mutluluk hiçbir şeye değişilmez çünkü susuz hayat olmuyor. Su olmadığı takdirde hayat duruyor. Şükürler olsun, bu seviyeye kadar geldik. Bundan sonra hanelerimize suyumuz gelecek." diye konuştu.

Suyun idareli kullanılmasının önemine değinen Kılıç, "Su gittiğinde musluk açık unutulmamalı. Farkında olmadan geldiğinde boşa akabiliyor. Herkesin suyunu idareli şekilde kullanması lazım. Sağ olsun komşularımız bu konuda ellerinden geldiği kadar israf etmediler, suyu idareli şekilde kullandılar." dedi.

Köy sakinlerinden Hüseyin Gökmen de sondaj kuyusu açılmasıyla çok büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Su işi başka bir şeye benzemiyor. Her şeyin başı su." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yazgan da birkaç yıldır su sorunu yaşadıklarına dikkati çekerek, "Bu sene daha çok çekmeye başladık. Biz besi yapıyoruz, onları sulamakta zorluk çektik. Şimdi sıkıntı kalktı." diye konuştu.

İl Özel İdaresi sondaj ekibinden Hakkı Akman da suyu bulduklarında köylüler mutlu olunca kendilerinin de çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çünkü verdiğimiz bir emek, çalışma var. Günlerce bir damla su bulmak için uğraşıyoruz. O suyu bulduğumuz zaman köylerimiz suya kavuştuğu için çok mutlu oluyoruz. Bir köyü daha su ile buluşturduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.