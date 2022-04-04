?Boyalı Şelalesi turizme kazandırılmak isteniyor

SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde Boyalı Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Boyalı Şelalesi'nin turizme kazandırılması için Kaymakamlık ve Havza Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir, Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç ve beraberindekilerden oluşan ekip incelemelerde bulundu.

Özdemir ve beraberindekiler ilk olarak Havza Belediyesini ziyaret ederek burada Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bir araya geldi.

Kaymakam Nayman, bölgenin turizme kazandırılmasının hem Havza'nın hem de Samsun'un doğa turizmi adına önemli bir kazanım sağlayacağını belirterek, "Boyalı Şelalesi doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak ve ilgi çekecek bir lokasyon olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise bölgede kurulacak bir tesis ile bölgenin doğa turizmine katkı sağlayacağını belirterek, "Peş peşe üç şelaleden oluşan şelale gerek doğası gerekse manzarası ile cazibe merkezi olacaktır." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Özdemir ve beraberindekiler daha sonra Boyalı Mahallesi'ne geçerek alanda inceleme ve değerlendirmelerde bulundu, mahalle muhtarı Ferhat Daş'tan bilgiler aldı.

Muhtarı Ferhat Daş şelalenin bulunduğu bölgeye Kocagöl denildiğini ifade ederek, "Burada üç tane şelale peş peşe. Burayı duyan dağcılar ve doğa yürüyüşçüleri geliyor. Şelalelere dik bir araziden iniliyor. Burada yapılacak yürüyüş yolları ile bölge turizme kazandırılabilir. Şelalenin turizme kazandırılmasını bekliyoruz." ifadesinde bulundu.