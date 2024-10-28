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Boyalı Dağı'nda Sonbahar Güzellikleri

Boyalı Dağı'nda Sonbahar Güzellikleri
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Kütahya'nın Boyalı Dağı, sonbaharın renkleriyle buluşarak ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor. Kayın ve meşe ağaçlarının renk değişimi dronla görüntülendi.

Kütahya'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Boyalı Dağı, sonbaharın renkleriyle buluştu.

Aydoğdu Mahallesi'nin üst kısımlarındaki Boyalı Dağı'nda bulunan kayın ve meşe ağaçlarının renk değişimi dronla görüntülendi.

Dağ, ziyaretçilerine yeşil ve kahverenginin farklı tonlarıyla güzel manzaralar sunuyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

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