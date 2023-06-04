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Boyabatlı hacılar kutsal topraklara uğurlandı

Boyabatlı hacılar kutsal topraklara uğurlandı

Güncel Haberler

Boyabat'ta Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Boyabat'ta Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Beyazıt Camisi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, İlçe Müftülük Vaizi Rıza Kızılaslan'ın Kur'an tilavetinin ardından ilahiler okundu, tekbirler ve salavatlar getirildi.

Cami avlusunu dolduran hacı adaylarıyla yakınları vedalaştı.

Yapılan dualarla 45 hacı adayı kutsal topraklara gitmek üzere otobüsle Samsun'a uğurlandı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Müftülük Hisarcık Boyabat Güncel Haberler

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