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Boyabat ve Türkeli'de Öğrenciler Yarıyıl Tatiline Girdi

Boyabat ve Türkeli'de Öğrenciler Yarıyıl Tatiline Girdi
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Sinop'un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde düzenlenen törenlerle öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline başladı. Kaymakamlar ve belediye başkanları öğrencilere tatil temennisinde bulundu.

Sinop'un Boyabat ve Türkeli ilçelerinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Boyabat ilçesinde Dumlupınar İlkokulu'nda düzenlenen törende Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından öğrencilere karneleri verildi.

Yılmaz, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yarıyıl tatilinde dinlenmekle birlikte öğretmeninizin neler yapmanızı istediği davranışları yerine getireceksiniz. Sizler ileride öğretmen, kaymakam, savcı ve istediğiniz diğer meslekleri edinerek ülkemizi yöneteceksiniz. Arzu ettiğiniz mesleklere kavuşmak için de çok çalışmanız gerekiyor. Hepinize iyi tatiller diliyorum."

Türkeli ilçesinde de öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Güzelkent İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kaymakam Kahraman, öğrencileri tebrik ederek, güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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