Boyabat Topalçam Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar devam ediyor - Haberler

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Boyabat Topalçam Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar devam ediyor

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Boyabat Topalçam Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar devam ediyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Sinop Boyabat Topalçam Millet Bahçesi'nin inşaatı devam ediyor.

BOYABAT, SİNOP (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Sinop Boyabat Topalçam Millet Bahçesi'nin inşaatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat Millet Bahçesi'yle ilgili yaptığı açıklamada, 6 yıl önce belediye üzerine aldıkları 170 dönümlük alanı millet bahçesi olarak planladıklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan alanda inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlatan Çakıcı,

"Şu an inşaatı devam eden millet bahçesi inşallah 2023 yılında hizmete girecek, 7'den 77'ye herkesin vakit geçireceği bir mesire alanı olacak." dedi.

Boyabat Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Ahmet Küçükbaş da, çok geniş bir alanda çalışmaların sürdüğünü, millet bahçesinde yürüyüş ve piknik yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Resul Saraca ise "Çalışmalar gayet güzel, inşallah çalışmalar tamamlandığında daha güzel olur. Bizler için yapılan iyi bir eser olacak." dedi.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Boyabat, İnşaat, Sinop, Güncel, Haberler

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