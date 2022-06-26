Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı Sinop'un Boyabat ilçesinden Trakya bölgesine kurbanlık gönderiliyor. Sinop'un Boyabat ilçesinden Trakya bölgesine kurbanlık gönderiliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, gerekli kontrollerden geçirdikleri 28 besi işletmesindeki 1421 büyükbaş kurbanlığı Trakya bölgesine sevk etmeye başladıklarını söyledi. Veterinerler tarafından yapılan kontrollerin ardından bugüne kadar 8 besi işletmesinden hayvanların sevkinin tamamlandığını belirten Usta, "258 büyükbaş kurbanlık ilçemizden çıkış yapmıştır. Kalan 20 işletmede 1163 kurbanlığın sevk işlemleri arife gününe kadar tamamlanacaktır. Tüm besicilerimize bereketli kazançlar diliyor, Kurban Bayramlarını kutluyorum." dedi. AA / Mahmut Coşkun - Güncel Trakya Bölgesi Hisarcık Boyabat Sinop Güncel Haberler

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