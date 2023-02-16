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Boyabat'tan deprem bölgesine bir tır odun gönderildi

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Boyabat'tan deprem bölgesine bir tır odun gönderildi

Sinop'un Boyabat ilçesinden deprem bölgesine bir tır yakacak odun sevk edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinden deprem bölgesine bir tır yakacak odun sevk edildi.

İlçenin farklı köylerinde yaşayan vatandaşlar tarafından bir tır dolusu yakacak odun AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderildi.

Boyabat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Tosunoğlu, odunların hazırlanmasında emeği geçen hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, "Tüm depremzedelerimize geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmaz inşallah. Boyabat olarak desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

Boyabat Sinop AFAD Güncel Haberler

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