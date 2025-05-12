'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Boyabat'ta Yenilenen Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı

Boyabat'ta Yenilenen Yüzme Havuzu Hizmete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde, yenilenen yarı olimpik yüzme havuzu, kadınlar ve erkekler için belirlenen günlerde hizmet vermeye başladı. Havuz, modern altyapısı ile yüzücülere kapılarını açtı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yenilenen yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine, havuzda bir suredir devam eden yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Havuzun tekrar yüzücülere kapılarını açtığını vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Müdürlüğümüz buranın hizmetiyle ilgili tüm hazırlıkları tamamlayarak yüzücülerimize kapılarını açtı. Havuzun elektrik, ısıtma, ve altyapısı tüm çalışmalar sıfırdan yapıldı, yenilendi. Yenilenmeyen tek bir musluk, tek bir pompa kalmadı. Tüm bu hizmetlerin yapımında bize yardımcı olan Sayın Vekilimiz Nazım Maviş'e, ilçe kaymakamımıza, il müdürümüze ve katkı sunan devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."

Havuzun hizmet sürecine ilişkin de bilgi veren Erdem, "İlk etapta salı, perşembe ve cumartesi günleri kadınlara, çarşamba, cuma ve pazar günleri erkeklere olmak üzere hizmet vereceğiz. Sabah saat 10.00'da başlayan hizmetimiz günde 5 seans olmak üzere gece 21.30'a kadar devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih bile belli! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planı

Aslan 25. şampiyonluğa koşuyor! İşte Galatasaray'ın kutlama planı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.