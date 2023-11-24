Boyabat'ta yeni jandarma hizmet binasının temeli atıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yeni yapılacak jandarma hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, ilçelerine yapılan her yatırımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yeni hizmet binasının jandarma teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Boyabat ilçemizde bugüne kadar eğitimden sağlığa pek çok yatırım yapılmıştır. Bir ilçede olması gereken tüm binalar, yapılar ilçemizde de bulunmaktadır. Bugün de ilçemizin çok eskimiş olan Jandarma hizmet binasının yenisinin yapılması üzerine temel atma töreninde bir araya geldik. Emeği geçen herkese saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Jandarma Komutanlığımız emniyet ve asayişin, kamu düzeninin sağlanmasının bel kemiklerinden birisidir. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yapacağımız bina sadece fiziki bir yapı olmasıyla birlikte bir ruh taşımaktadır. Bu ruhu da taşıyacak olan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli çalışma arkadaşlarımızdır. Ben onlara bugüne kadar özveriyle göstermiş oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şehit olmuş personelimize Allah'tan rahmet gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunarım. Bu eserimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim."

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ise 4 bin 431 metrekare alan üzerine kurulacak yeni binalarıyla Boyabat halkına güvenlik hizmeti vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurban kesildi, ardından dua edilerek temel atma işlemi gerçekleştirildi.