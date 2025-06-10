Boyabat'ta yayla şenliği düzenlendi

Boyabat'ta yayla şenliği düzenlendi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde yayla şenliği düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yayla şenliği düzenlendi.

Gündüzlüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen şenlikte katılımcılara yöresel yemekler ikram edilerek, müzik dinletisi sunuldu.

Çocuklara yönelik çeşitli oyun gösterilerinin de yapıldığı şenlikte, katılımcılar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Şenliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, şenliği düzenleyen dernek yönetimine teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Allah birlik ve beraberliğinizi daim etsin. Nasıl ki buraya şenlikle geldiyseniz, inşallah dönüşte de kurallara uyarak evinize şenlikle girersiniz. Emeği geçen dernek başkanlarına ve yönetimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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