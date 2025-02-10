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Boyabat'ta Uyuşturucuyla Mücadele İçin Bilgilendirme Programı Düzenlendi

Boyabat'ta Uyuşturucuyla Mücadele İçin Bilgilendirme Programı Düzenlendi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, köylere yönelik uyuşturucuyla mücadele için bilgilendirme programı yapıldı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Erdem, bağımlılıkla mücadelede önemli adımlar atacaklarını duyurdu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde köylülere yönelik uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Sarıağaççayırı Ortaokulu'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Erdem, bağımlılıkla mücadelede kurumlarına önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Bu konuda kurum olarak bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdiklerini anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Bağımlılıkla mücadelede kendi kurumumuza büyük işler düşmektedir. Bunun bir kısmını gerçekleştirdik. Kurum olarak bu iki köyümüzde acil bir eylem planı yaptık. Bu kapsamda acil olarak birtakım çalışmaları bu hafta itibariyle devreye sokacağız ve gençlik faaliyetlerini bu iki köyümüzde yoğunlaştıracağız. İnşallah yapacağımız bu çalışmaların güzel sonuçlarını da gelecekte almış olacağız."

Yeşilyurt Köyü Muhtarı Sefer Erenoğlu ise uyuşturucuyla mücadelede kesinlikle taviz vermeyenlerine dikkati çekerek, "Devletimizden köyümüzün sokaklarına, mahalle aralarına kamera takma taleplerimiz oldu. Uyuşturucu ile mücadelede kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Giden canlar bizim canlarımız. Önlem alınmaması durumunda daha vahim sonuçlarla karşılaşılaşabiliriz. Bu yüzden kolluk kuvvetleri ile yoğun bir çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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