Boyabat'ta Tuğla Fabrikasında Yangın: Üç Traktör Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Sinop'un Boyabat ilçesindeki bir tuğla fabrikasında çıkan yangında, üç traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir tuğla fabrikasında çıkan yangında, üç traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.
İlçeye merkezi Karacaören mevkisinde faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika bekçisinin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada bulunan üç traktör tamamen yandı.
Emniyet ekiplerince fabrikada incelemelerde bulunuldu.