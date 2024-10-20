Boyabat'ta Tek Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı
Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.
Boyabat ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Boyabat ilçesi Yenimahalle İstatistik Sokak'ta sabah saatlerinde Recep Temel'e ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yanan ev kullanılamaz hale geldi.