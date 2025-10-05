Boyabat'ta Tarlaya Giren Araçta Sürücü Yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ö. idaresindeki 57 DD 617 plakalı hafif ticari araç, Boyabat-Saraydüzü kara yolunun Kuzveren köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girerek durabildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel