Haberler

Boyabat'ta Tarlaya Giren Araçta Sürücü Yaralandı

Boyabat'ta Tarlaya Giren Araçta Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Mehmet Ö. idaresindeki 57 DD 617 plakalı hafif ticari araç, Boyabat-Saraydüzü kara yolunun Kuzveren köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar

Karşılamada dikkat çeken İsrail sözleri: Türkiye'den korkuyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.