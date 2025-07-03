Boyabat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde Sürücü Yaralandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde A.K. isimli sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.K'nin (54) kullandığı 34 TD 2037 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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