Boyabat'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, 1 otomatik tüfek, 38 fişek ve 4 şarjör ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.