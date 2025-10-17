Boyabat'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 otomatik tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, 1 otomatik tüfek, 38 fişek ve 4 şarjör ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel