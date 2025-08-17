Boyabat'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çamlıca Mahallesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önünde, seyir halindeki O.T. idaresindeki 57 ACR 321 plakalı otomobil belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Otomobili durduran sürücü itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel