Boyabat'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Boyabat'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çamlıca Mahallesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önünde, seyir halindeki O.T. idaresindeki 57 ACR 321 plakalı otomobil belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Otomobili durduran sürücü itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.