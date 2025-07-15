Boyabat'ta şehit aileleri ile gaziler onuruna yemek düzenledi

Boyabat'ta şehit aileleri ile gaziler onuruna yemek düzenledi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna yemek programı düzenledi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna yemek programı düzenledi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen yemekte konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, 15 Temmuz gecesi karanlığının milletin birliği, beraberliği, feraseti ve iman gücüyle aydınlığa kavuşturulduğunu söyledi.

Ülke ve millet olarak tüm şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını dile getiren Yılmaz, "Biliyoruz ki bu topraklarda, bu vatanda gözü olanlar dersini aldı. Bir daha o günleri yaşamamak için o gayreti gösteriyoruz. Özellikle çocuklarımızı çok güzel, vatansever evlatlar olarak yetiştiriyoruz. Bileceğiz ki bu zafer taçlanmış olacak." dedi.

Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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