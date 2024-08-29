Boyabat'ta Sağanak Yağış Nedeniyle Trafikte Aksamalar Yaşandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. İlçede belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı. Sağanak nedeniyle arızalanan bazı araçlar çekiciyle kaldırıldı. Boyabat Belediyesi ekipleri yağışın ardından temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bazı yol güzergahlarda su birikintileri oluştu.
Zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı ilçede belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı.
Sağanak nedeniyle arızalanan bazı araçlar ise çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.
Boyabat Belediyesi ekipleri yağışın ardından sokak ve caddelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.