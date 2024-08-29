Üye Girişi
Haberler

Boyabat'ta Sağanak Yağış Nedeniyle Trafikte Aksamalar Yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. İlçede belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı. Sağanak nedeniyle arızalanan bazı araçlar çekiciyle kaldırıldı. Boyabat Belediyesi ekipleri yağışın ardından temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bazı yol güzergahlarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı ilçede belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı.

Sağanak nedeniyle arızalanan bazı araçlar ise çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Boyabat Belediyesi ekipleri yağışın ardından sokak ve caddelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Boyabat trafik sinop Acil Durum Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajlar ve sözleri! Bayburt'ta petrol mü bulundu? Bayburt'ta petrol var mı? Burak Keleş kimdir? Burak Keleş tutuklandı mı? Burak Keleş ne dedi? Trabzonspor St Gallen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor St Gallen golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bu yıl 30 Ağustos'un kaçıncı yıl dönümü? 30 Ağustos belediyeler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos Cuma tapu daireleri açık mı? Köhn gitti mi? Derrick Köhn Almanya 2. Ligi hangi takıma gitti? Trabzonspor St Gallen maçı CANLI izle! (HD YAYIN) Trabzonspor St Gallen Konferans Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title