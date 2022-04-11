Boyabat'ta Polis Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi - Haberler

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Boyabat'ta Polis Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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Boyabat'ta Polis Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

Boyabat'ta, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında stant kurulduBoyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazıt Camisi avlusu önünde kurdukları stantta vatandaşlara suçla mücadeleyle ilgili broşürler dağıttı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Boyabat'ta, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında stant kuruldu

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazıt Camisi avlusu önünde kurdukları stantta vatandaşlara suçla mücadeleyle ilgili broşürler dağıttı.

Stantta, Trafik Denetleme Büro Amiri Dağıstan Çağıran, ekibiyle birlikte vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda da bilgi verildi.

Ekipler, vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Haberler

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