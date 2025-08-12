Boyabat'ta Pikap Otomobille Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir pikap otomobille çarpıştı. Kazada pikabın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan pikabın sürücüsü yaralandı.

Boyabat - Kastamonu kara yolu Karacaören köyü mevkisinde M.Y. (40) idaresindeki 37 RB 236 plakalı pikap ile B.B'nin kullandığı 57 DT 590 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan pikabın sürücüsü M.Y, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
