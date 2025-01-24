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Boyabat'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Boyabat'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu. Ramazan İyigör'e ait araçta meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Esentepe Mahallesi'nde park halinde bulunan Ramazan İyigör'e ait 57 AAE 117 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Araç sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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