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Boyabat'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Boyabat'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki bir otomobilde motor bölümündeki patlama sonucu yangın çıktı. Ekipler olay yerine hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki otomobilde, çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

Camikebir Mahallesi Martı Sokak'ta Emirhan Durmuş'un marketin önüne çalışır durumda park ettiği 34 TF 2525 plakalı otomobilinin motor bölümünde patlamanın ardından yangın çıktı.

Durmuş ve çevredekiler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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