Boyabat'ta Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin park halindeki bir araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf İ. yönetimindeki 35 AF 5617 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 57 DB 457 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada Yusuf İ. ile çarptığı otomobilde bulunan Ahmet A, Hasan D. ve Ahmet K. yaralandı.
Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel