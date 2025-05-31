Boyabat'ta Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Boyabat'ta Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Furkan Demirkol'un kullandığı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü yangını fark edip aracını yol kenarına çekti ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangın söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezinde seyreden Furkan Demirkol idaresindeki 57 ABF 001 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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