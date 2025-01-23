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Boyabat'ta Otomobil ve Tır Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Boyabat'ta Otomobil ve Tır Çarpıştı: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Y.Y'nin kullandığı 34 TJ 527 plakalı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Çatpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen 37 BC 937 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan D.Y, H.Y. ve Z.S. yaralandı.

Kaza sonrası araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Y.Y. ile eşi olduğu öğrenilen D.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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