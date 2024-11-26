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Boyabat'ta Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Boyabat'ta Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleşen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şükrü Aydın'ın kullandığı 39 ACC 233 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Boyabat Kavşağı'nda Yaşar Çakır idaresindeki 57 KA 431 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nurcan Yarış, Birsen Çakır ve Keziban Akgiş yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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