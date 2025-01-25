Boyabat'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada, İ.Ö'nün kullandığı otomobil devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.Ö'nün (25) kullandığı 57 ACA 551 plakalı otomobil, Boyabat-Kastamonu kara yolu Yabanlı köyü mevkisinde ağaca çarparak devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Z.U. (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel