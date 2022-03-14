Boyabat'ta orman köylülerine yönelik bilgilendirme yapıldı

Boyabat ilçesinde, orman köylülerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü Fahri Atalay, Orköy kredileri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, Orköy kredilerinin orman köylülerinin refahını artırmak, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlı faizsiz ve yüzde yirmi hibeli bir devlet desteği olduğunu söyledi.

Orköy destek kredilerini kimlerin alabileceğine yönelik bilgiler paylaşan Atalay, "Desteklerden orman köylüleri, kooperatifler ve üst kuruluşları faydalanabilecek. Ancak destekten yararlanacak orman köylülerinden o köyde en az bir yıl ikamet etme şartı aranmaktadır. Daimi işçi, memur ve esnaf kişilere kredi verilmemektedir." dedi.

Atalay, kredilerden şehit yakınlarının öncelikli ve kurasız faydalanabileceklerini belirterek, diğer durumlarda ise aileden yalnızca bir kişiye kredi verileceğini ve borcunun tamamını aksatmadan ödeyenlere de tekrar kredi sağlanacağını aktardı.