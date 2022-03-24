Boyabat'ta Orman Haftası etkinlikleri

BOYABAT, SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Beyazıt Camisi önünde gerçekleştirilen programda dut, badem, zakkum, fıstık çamı ve at kestanesi türlerinde olmak üzere toplam 4 bin fidan vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'ndaki etkinlikte ise öğrencilerce çeşitli gösteriler sunuldu. Kaymakam refiki Mustafa Düzgün, emekli orman işletme şefi Hikmet Kaya'ya plaket takdim ederek ormancıların günlerini kutladı.

Program, okul bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikimi ile son buldu.