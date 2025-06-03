Boyabat'ta Öğrencilere Temel Trafik Kuralları Eğitimi

Boyabat'ta Öğrencilere Temel Trafik Kuralları Eğitimi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde başlayan 'Bir kural bir ömür' kampanyası kapsamında lise öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Kaymakam Enver Yılmaz, öğrencilerle bir araya gelerek kuralların önemini vurguladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde lise öğrencileri temel trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Kaymakamlık tarafından başlatılan "Bir kural bir ömür" kampanyası çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim programı düzenlendi.

Programda, görevlilerce öğrencilere trafik işaret ve levhaları, yayaların trafikteki sorumlulukları, geçit yerleri ve trafikteki diğer önemli kurallar hakkında teorik bilgi aktarıldı.

Programa katılan Kaymakam Enver Yılmaz da öğrencilerle sohbet ederek, trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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