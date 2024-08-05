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Boyabat'ta muhtarlara sivrisinek mücadelesi ve su temizliği bilgilendirmesi yapıldı

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Boyabat ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına sivrisinek ile mücadele ve içme suyunun temizliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, sivrisinekle mücadele yöntemleri, su depolarının bakımı ve temizliği konularında bilgiler paylaşıldı.

Boyabat ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına sivrisinek ile mücadele ve içme suyunun temizliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, sivrisinekle mücadele, içme suyu ve kullanma suyu, su depolarının bakımı, temizliği ve klorlanması, suyun evlere ulaşımı, çevre sağlığında suyun önemi ve yaz aylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riskine karşı kenelerle mücadele, kenenin vücuttan çıkarılması hakkında muhtarları bilgilendirdi.

Güler, "Su evlere, iş yerlerine ve diğer alanlara su depolarından dağılmaktadır. Su depolarının temiz tutulması, standartlara uygun ve düzenli olarak klorlanması ve havalandırılması gerekir. Bu işi yapacak personelin konuyla ilgili eğitimli olması gerekir, rastgele yapılacak bir iş değildir." dedi.

Kaymakam Enver Yılmaz da muhtarlardan belirtilen konularda hassasiyet göstermelerini istedi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mikail Özben, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Boyabat Çevre Sağlık Güncel Haberler

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