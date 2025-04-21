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Boyabat'ta Muhtarlar Derneği Yeni Hizmet Lokalini Açtı

Boyabat'ta Muhtarlar Derneği Yeni Hizmet Lokalini Açtı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Merkez ve Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kaymakamlık binası içerisinde yeni hizmet lokali açtı. Kaymakam Enver Yılmaz, muhtarların devletin en ücra köşesindeki temsilcileri olduğunu vurgulayarak, yeni lokasyonun hayırlı olmasını diledi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Merkez ve Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni hizmet lokali açıldı.

Kaymakamlık binası içerisinde hizmete sunulan lokalin açılışında konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, muhtarların ülkenin en ücra köşesinde devletin temsilcisi olarak görev yaptıklarını söyledi.

Boyabat'ta da muhtarların hizmetleri sırasında kendilerine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, "Muhtarlarımızın böyle güzel bir mekanda hizmetlerini yerine getireceklerinden ötürü memnun oldum, gurur duydum. Hayırlı uğurlu olsun. Merkezimizde olsun köylerimizde olsun vatandaşımıza yararlı hizmetler vermenizi diliyorum." diye konuştu.

Dernek Başkanı Halil Doğramacı da vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarını var güçleriyle sürdüreceklerini kaydetti.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler konuşmaların ardından kurdele keserek derneğin hizmet lokalinin açılışını gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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