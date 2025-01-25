Boyabat'ta Motosiklet ve Ticari Taksi Çarpıştı: Bir Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir motosiklet, ticari taksi ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.G'nin (25) kullandığı 41 AFS 478 plakalı motosiklet, Çamlıca Mahallesi Işıklar mevkisindeki kavşakta N.G. yönetimindeki 57 T 3004 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel