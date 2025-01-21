Boyabat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 57 ACF 784 motosiklet, Yıldız Mahallesi'nde A.B. idaresindeki 37 EF 700 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan F.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel