Boyabat'ta Meme Kanseri Farkındalık Standı Açıldı

Boyabat ilçesinde düzenlenen 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara hastalık hakkında bilgiler verildi ve erken teşhisin önemi vurgulandı.

Boyabat ilçesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" ve "15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü" dolayısıyla açılan stantta vatandaşlar bilgilendirildi.

Boyabat panayır alanında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme standı açıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Uğur Bekir İnebeyli, AA muhabirine, ?her yıl ekim ayında düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" ve "15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü" etkinlikleriyle bu hastalığın tanınmasını ve erken teşhis ile ölümlerin azalmasını amaçladıklarını söyledi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ile 15-23 Ekim tarihlerinde yapılan geleneksel Boyabat Panayırı'ndaki stantlarında hastalığa karşı bilinçlendirici broşür dağıtıp eğitim verdiklerini anlatan İnebeyli, "Vatandaşlarımız iki yılda bir sağlık kuruluşlarına giderek kontrolden geçirilmeleri çok önemlidir. Erken teşhis edilen meme kanseri tedavi başarısı yüzde 90'ların üzerindedir." dedi.?

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
