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Boyabat'ta Mantar Üretimi Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Boyabat'ta Mantar Üretimi Ekonomiye Katkı Sağlıyor
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Sinop'un Boyabat ilçesinde vatandaşlar tarafından toplanan mantarlar, Türkiye'nin farklı şehirlerine sevk edilerek ekonomik bir gelir kaynağı oluşturuyor. Kalitesine göre kilogramı 50 liradan satılan mantarlar, çeşitli şehirlerde 100-250 lira arasında alıcı buluyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde vatandaşlar tarafından toplanan mantarlar, Türkiye'nin farklı kentlerinden alıcı buluyor.

Vatandaşların ormanlık alanlardan topladıkları mantarlar, ilçe merkezine getirilerek aracılar vasıtasıyla satışa sunuluyor.

Kilogramı kalitesine göre 50 liradan başlayan fiyatlardan satılan mantarlar, daha sonra kamyonlara yüklenerek farklı kentlere sevk ediliyor.

Mantar alıcısı İsmail Baş, AA muhabirine, bu yıl Kastamonu ve Sinop yöresinde çok miktarda mantar bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların topladığı mantarları 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlardan satın aldıklarını vurgulayan Baş, "Aldığımız mantarları Muğla, Manisa, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere sevk ediyoruz. Üç dört kez el değiştirdiği için piyasada 100-250 lira arasında satılıyor. Halkımız da alıp mutfağında kullanıyor. Duruma göre günde 5-10 ton kanlıca mantarı ilçe dışına sevk ediliyor. Bu da aile ve ilçe ekonomisi için önemli bir katkıdır." ifadelerini kullandı.

Mantar satan vatandaşlardan Şeref Kesici ise bu yıl doğada çok fazla mantar olduğunu vurgulayarak "Vatandaşlar da mantara doydu, derin dondurucuları da doldu. Sağ olsunlar, toptancı arkadaşlar alıyorlar, biz de mantarımızı satıp paramızı alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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