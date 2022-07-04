Boyabat'ta kurbanlık satışları başladı Boyabat ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyük ve küçükbaş kurbanklıkların satışı başladı. Boyabat ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyük ve küçükbaş kurbanklıkların satışı başladı. Kurbanlık almak isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu Boyabat Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri de denetimler gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, kurbanlıklara yönelik tüm denetimlerin ekiplerince yapıldığını söyledi. Hayvanların kulak küpeleri, aşıları, pasaport belgeleri, yaş tayini ve genel sağlık durumlarının denetlendiğini vurgulayan Usta, "Veteriner hekimlerimizce kontrol edilen hayvanlardan kurbanlık vasfını taşıyanların pazarda kalmasına izin veriliyor, kurbanlık vasfı taşımayanların satışına izin verilmiyor." dedi. Usta, ilçeden il dışına nakil olan kurbanlıkların haricinde ilçenin ihtiyacını fazlaca karşılayabilecek durumda hayvan bulunduğunu kaydetti. AA / Mahmut Coşkun - Güncel Güncel Haberler

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